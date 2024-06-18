Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог назвала главные факторы успешного экономического развития Якутии

Политолог Кислицына: развитие Якутии идет интенсивными темпами

close
100%
Петр Ковалев/РИА Новости

Якутия активно диверсифицирует экономику, и это важнейший фактор успешного экономического развития региона, заявила «Газете.Ru» руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре, политолог Дарья Кислицына.

Эксперт отметила, что, с одной стороны, республика находится в тройке лидеров по добыче алмазов, золота и угля. С другой стороны, у команды главы республики Айсена Николаева получилось добиться существенного прорыва в развитии несырьевого сектора — IT-кластера и креативных индустрий.

«Как итог — рост экономики региона к предыдущему году составил 103,5%. Привлечен рекордный объем инвестиций. Индекс промышленного производства вырос на 100%. Позитивную динамику также показывает ВРП», — констатировала Дарья Кислицына.

Политолог также отметила, что Якутия стала лидером среди дальневосточных регионов по цифровизации. 90% экспорта IT-услуг ДФО приходятся на нее.

Эксперт убеждена, что планы президента России Владимира Путина по развитию Северного морского пути и Азиатско-Тихоокеанского региона повлияли на рост позитивных экономических тенденций в Якутии.

«К примеру, по инициативе главы государства дан старт реализации проекта строительства Ленского моста. Это про новый выход к восточным морям и Тихому океану, а значит и про новые импульсы для регионального развития», — добавила зампред комиссии ОП РФ.

Кроме того, Кислицына обратила внимание на рост населения Якутии. По рождаемости регион занимает седьмое место в России, а на Дальнем Востоке — первое место.
По ее мнению, улучшение демографической ситуации связано с выстроенной системой социальной поддержки и с экономическим развитием республики.

«Команда Айсена Николаева постоянно увеличивает количество мер поддержки семей с детьми. С 2018 года объем финансирования этой сферы вырос в восемь раз», — заявила политолог.

Из конкретных мер она выделила дополнительный материнский капитал «Семья» — 300 тыс. рублей выплачивается дополнительно при рождении третьего и последующих детей.

Помимо этого, эксперт подчеркнула, что Якутия показывает один из лучших результатов в России по скорости снижения бедности.

Она считает, что в этом помогает развитие в регионе системы социальных контрактов.

Сегодня, 18 июня, президент России Владимир Путин посещает Якутию с рабочим визитом. Так начинается большая дальневосточная поездка главы государства. Вечером лидер стран отправится с государственным визитом в КНДР, а на следующий день — во Вьетнам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами