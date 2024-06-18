Политолог назвала главные факторы успешного экономического развития Якутии

Якутия активно диверсифицирует экономику, и это важнейший фактор успешного экономического развития региона, заявила «Газете.Ru» руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре, политолог Дарья Кислицына.

Эксперт отметила, что, с одной стороны, республика находится в тройке лидеров по добыче алмазов, золота и угля. С другой стороны, у команды главы республики Айсена Николаева получилось добиться существенного прорыва в развитии несырьевого сектора — IT-кластера и креативных индустрий.

«Как итог — рост экономики региона к предыдущему году составил 103,5%. Привлечен рекордный объем инвестиций. Индекс промышленного производства вырос на 100%. Позитивную динамику также показывает ВРП», — констатировала Дарья Кислицына.

Политолог также отметила, что Якутия стала лидером среди дальневосточных регионов по цифровизации. 90% экспорта IT-услуг ДФО приходятся на нее.

Эксперт убеждена, что планы президента России Владимира Путина по развитию Северного морского пути и Азиатско-Тихоокеанского региона повлияли на рост позитивных экономических тенденций в Якутии.

«К примеру, по инициативе главы государства дан старт реализации проекта строительства Ленского моста. Это про новый выход к восточным морям и Тихому океану, а значит и про новые импульсы для регионального развития», — добавила зампред комиссии ОП РФ.

Кроме того, Кислицына обратила внимание на рост населения Якутии. По рождаемости регион занимает седьмое место в России, а на Дальнем Востоке — первое место.

По ее мнению, улучшение демографической ситуации связано с выстроенной системой социальной поддержки и с экономическим развитием республики.

«Команда Айсена Николаева постоянно увеличивает количество мер поддержки семей с детьми. С 2018 года объем финансирования этой сферы вырос в восемь раз», — заявила политолог.

Из конкретных мер она выделила дополнительный материнский капитал «Семья» — 300 тыс. рублей выплачивается дополнительно при рождении третьего и последующих детей.

Помимо этого, эксперт подчеркнула, что Якутия показывает один из лучших результатов в России по скорости снижения бедности.

Она считает, что в этом помогает развитие в регионе системы социальных контрактов.

Сегодня, 18 июня, президент России Владимир Путин посещает Якутию с рабочим визитом. Так начинается большая дальневосточная поездка главы государства. Вечером лидер стран отправится с государственным визитом в КНДР, а на следующий день — во Вьетнам.