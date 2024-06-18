Киев перенаправит $5,8 млн на укрепления в Харькове

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что украинский кабмин начал перераспределять средства из государственного бюджета для Николаевской и Ровненской областей в пользу Харьковской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Кабмин перераспределяет средства резервного фонда госбюджета для Николаевской и Ровненской областей в Харьковскую область. Денежные средства пойдут на фортификационные сооружения, оборонительные рубежи, обустройство системы невзрывных заграждений», — следует из сообщения.

По его словам, Харьковской области направят порядка 5,8 миллиона долларов.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец в эфире «Радио 1» прокомментировал новость о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят контрнаступление в Харьковской области. По его словам, никакой стратегии в подобных наступательных действиях нет. Он добавил, что Вооруженные силы России предпринимают подобные наступательные действия в сторону ВСУ.

Ранее стало известно о подготовке ВСУ к контрнаступлению в районе Волчанска.