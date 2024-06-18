Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Киев перенаправит $5,8 млн на укрепления в Харькове

Киев перенаправит выделенные двум регионам $5,8 млн на укрепления в Харькове

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что украинский кабмин начал перераспределять средства из государственного бюджета для Николаевской и Ровненской областей в пользу Харьковской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Кабмин перераспределяет средства резервного фонда госбюджета для Николаевской и Ровненской областей в Харьковскую область. Денежные средства пойдут на фортификационные сооружения, оборонительные рубежи, обустройство системы невзрывных заграждений», — следует из сообщения.

По его словам, Харьковской области направят порядка 5,8 миллиона долларов.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец в эфире «Радио 1» прокомментировал новость о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят контрнаступление в Харьковской области. По его словам, никакой стратегии в подобных наступательных действиях нет. Он добавил, что Вооруженные силы России предпринимают подобные наступательные действия в сторону ВСУ.

Ранее стало известно о подготовке ВСУ к контрнаступлению в районе Волчанска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами