В России появятся новые центры по развитию беспилотников

В России появятся новые центры по развитию беспилотной авиации, в том числе в Дальневосточном федеральном округе. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече со специалистами Дальнего Востока, передает ТАСС.

По словам президента, уже создано около десятка таких центров.

Президент заявил о необходимости осуществить все планы по развитию транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке. Он уточнил, что речь идет о Восточном полигоне железных дорог, Байкало-Амурской магистрали, Транссибирской магистрали, и планы по ним масштабные.

Также Путин заявил о планах реализовать северный маршрут с выходом к океану и развивать местные авиалинии.

Утром 18 июня Путин прилетел в Якутию с рабочей поездкой, где встретился с главой региона Айсеном Николаевым. После визита в российский регион начнется его большая дальневосточная поездка. Вечером этого же дня президент отправится с государственным визитом в КНДР, а на следующий день — во Вьетнам.

Ранее Минтранс поручил усилить меры по защите 50 аэропортов РФ от атак беспилотников.