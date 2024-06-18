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Дела о массовом отравлении готовой едой передали в центральный аппарат СК

Бастрыкин поручил передать дела о массовом отравлении центральному аппарату СК

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать дела о массовом отравлении готовой едой центральному аппарату ведомства. Об этом сообщил Telegram-канал СК.

«Председателем Следственного комитета России принято решение о передаче уголовных дел в производство Главного следственного управления СКР для дальнейшего расследования», — рассказала официальный представитель Следкома Светлана Петренко.

Дела по факту торговли продукцией, не отвечающей требованиям безопасности, возбудили после массовой госпитализации людей с отравлением в Москве, Нижегородской области и Татарстане. В московские больницы доставили более 100 человек, в нижегородские — 14, в татарстанские — свыше 10, причем восемь из них находятся в реанимации. Все они ели салат бренда «Кухня на районе» производителя «Локалкитчен».

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения гендиректору «Локалкитчен» Антону Лозину и главе предприятия, производящего фасоль, «Савон-К» Владимиру Шину. Как писала Baza, именно фасоль может быть главной причиной череды отравлений.

Ранее сообщалось, что «Кухня на районе» приостановила работу во всех городах из-за случаев ботулизма.

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