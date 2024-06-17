Во Франции угнали машину с пропусками в резиденцию президента

Автомобиль министерства экономики и финансов Франции угнан в Севране, северо-восточном пригороде Парижа. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

По данным вещателя, в автомобиле ведомства находились два пропуска в Елисейский дворец — резиденцию французского президента, а также проблесковый маячок. Также сообщается, что на одном из солнцезащитных козырьков была надпись «полиция».

По информации радиостанции, угон произошел 16 июня вблизи дома в Севране, где живет водитель автомобиля министерства. Именно он и сообщил об инциденте в полицию.

Отмечается, что автомобиль не был оснащен системой геолокации.

В начале июня житель Соединенных Штатов угнал припаркованный у бара грузовик со спиртным, которое он собирался продать за $12 тысяч, чтобы погасить свои долги за наркотики. Заметив полицию, мужчина попытался спрятаться в лесу, но был пойман.

До этого руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов рассказал «Газете.Ru», что наличие GPS-маяка не является эффективным средством для предотвращения угона автомобиля.

Ранее сообщалось, что россиянам разрешат снимать машины с регистрации в случае угона.