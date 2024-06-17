Политолог назвал миграцию угрозой традиционному российскому исламу

Неконтролируемая, нелегальная миграция несет для традиционного ислама России, для народов, живущих по его канонам вместе с русскими не одну сотню лет, огромные риски. Такое мнение в своем Теlegram-канале высказал политолог Илья Ухов.

«Многие эксперты говорят о том, что нашествие мигрантов из традиционно мусульманских регионов — вовсе не способствует возрождению и сохранению традиционного для России ислама», — констатирует автор поста.

Политолог приводит слова исследователя и специалиста по нетрадиционным религиозным течениям в исламе Раиса Сулейманова, который неоднократно писал о том, что позиции традиционного, к примеру, для татар ханафитского мазхаба в исламе постоянно подрывались в системе мусульманского образования.

Исследователь отмечал, что многие мигранты, даже из стран, где ислам также опирался на ханафитский фикх, становились разносчиками салафитских идей.

В итоге во многих деревнях в глубинке Татарстана и Башкирии наблюдалась картина, когда местные жители просто не могли ходить в собственные мечети, так как и имамы, и нарастающее мигрантское население подминали культовые места под себя и проповедовали там откровенно враждебные для единого российского этно-конфессионального поля идеи.

Илья Ухов приходит к выводу, что нелегальная миграция несет риски для этнического сохранения и самосознания для российских мусульман.

Остановку нелегальной миграции он назвал жизненно важным делом.

Напомним, накануне празднования одного из важнейших мусульманских праздников — Курбан-Байрама — руководитель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин признал, что число прихожан мечетей в России упало, объяснив это отпускной порой.

Комментируя это заявление, исламовед Роман Силантьев отметил, что проблема, вполне вероятно, кроется в том, что основную массу прихожан в последние годы составляли как раз-таки мигранты из стран Центральной Азии. По его словам, ужесточение миграционного законодательства приводит к обрушению тренда на рост числа активно практикующих мусульман.