Путин поздравил врачей и медсестер с Днем медицинского работника

Президент России Владимир Путин поздравил специалистов больниц и поликлиник с Днем медицинского работника. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства обратил внимание, что это больше, чем профессиональный праздник. Он отметил героизм военных врачей и медсестер в армейских госпиталях и на передовой.

Российский лидер подчеркнул, что медицинские работники в условиях специальной военной операции проявляют свои лучшие качества. По словам президента, российская система здравоохранения имеет высокий авторитет в мире и активно развивается. При этом отрасль с каждым годом активно развивается: открываются новые медицинские учреждения, внедряются современные технологии.

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