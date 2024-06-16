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Путин поздравил врачей и медсестер с Днем медицинского работника

Путин поздравил российских медиков с профессиональным праздником

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Валентина Певцова/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил специалистов больниц и поликлиник с Днем медицинского работника. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства обратил внимание, что это больше, чем профессиональный праздник. Он отметил героизм военных врачей и медсестер в армейских госпиталях и на передовой.

Российский лидер подчеркнул, что медицинские работники в условиях специальной военной операции проявляют свои лучшие качества. По словам президента, российская система здравоохранения имеет высокий авторитет в мире и активно развивается. При этом отрасль с каждым годом активно развивается: открываются новые медицинские учреждения, внедряются современные технологии.

Ранее Ростовские хирурги спасли двухлетнюю девочку, которой собака сняла скальп.

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