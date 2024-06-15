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Якушев встретился с сотрудниками центрального исполкома «Единой России»

Владимир Якушев: «Единая Россия» должна показать достойные результаты на выборах

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Максим Блинов/РИА Новости

В этом году в регионах России пройдет большое количество избирательных кампаний. Об этом на встрече сотрудниками центрального исполкома «Единой России» заявил полпред президента в Уральском федеральном округе, назначенный врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев.

По его словам, «Единая Россия» должна показать на них достойные результаты.

«Мы партия большинства, партия президента. Поэтому мы должны отработать так, чтобы результаты у нас с вами этой осенью тоже были серьезными и достойными», — сказал он.

Якушев подчеркнул, что не понаслышке знает работу партии изнутри, а теперь узнает, как она «выглядит наверху».

Также врио секретаря генсовета партии уточнил, что преемственность будет сохранена.

«Мы продолжим работу над реализацией народной программы и выполнением поручений президента, поставленных в Послании и в Указе о достижении национальных целей», — сказал Якушев.

Ранее сообщалось, что зампред Совета безопасности РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил Владимира Якушева временно исполняющим обязанности секретаря генерального совета партии.

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