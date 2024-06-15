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На Украине не выпускают мужчин, прибывших из-за рубежа для постановки на воинский учет

В Раде заявили, что приехавшие из-за рубежа украинцы не могут выехать из страны

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Граждане Украины, проживающие за рубежом, после приезда для постановки на воинский учет не могут выехать обратно. Об этом сообщил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью украинскому Radio NV.

По его словам, помимо невозможности выехать домой, мужчины не могут даже встать на воинский учет, потому что у них нет зарегистрированного места жительства на Украине. Вениславский признал, что мужчины попали в своеобразную ловушку.

По словам парламентария, профильный комитет Рады готовит обращение к правительству, МВД и Минобороны, чтобы решить эту проблему. К нему уже обратились десятки граждан за помощью по этому вопросу, отметил депутат.

Власти Украины с начала июня в два раза увеличили планы по мобилизации жителей четырех регионов страны, заявил председатель запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. По словам общественного деятеля, речь идет об Одесской и Харьковской областях. Также данная мера коснулась Сумской и Запорожской областей.

Ранее в министерстве обороны Украины раскрыли соотношение добровольцев и мобилизованных граждан.

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