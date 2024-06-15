На Украине не выпускают мужчин, прибывших из-за рубежа для постановки на воинский учет

Граждане Украины, проживающие за рубежом, после приезда для постановки на воинский учет не могут выехать обратно. Об этом сообщил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью украинскому Radio NV.

По его словам, помимо невозможности выехать домой, мужчины не могут даже встать на воинский учет, потому что у них нет зарегистрированного места жительства на Украине. Вениславский признал, что мужчины попали в своеобразную ловушку.

По словам парламентария, профильный комитет Рады готовит обращение к правительству, МВД и Минобороны, чтобы решить эту проблему. К нему уже обратились десятки граждан за помощью по этому вопросу, отметил депутат.

Власти Украины с начала июня в два раза увеличили планы по мобилизации жителей четырех регионов страны, заявил председатель запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. По словам общественного деятеля, речь идет об Одесской и Харьковской областях. Также данная мера коснулась Сумской и Запорожской областей.

Ранее в министерстве обороны Украины раскрыли соотношение добровольцев и мобилизованных граждан.