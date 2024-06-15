На пляжах Анапы запрещено купание из-за приближающейся грозы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Внимание! В связи с прохождением грозового фронта сегодня купание на всех пляжах Анапы запрещено», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что заметнее всего вырос спрос на отдых в июле в Дивноморском: жильем в селе рядом с Геленджиком интересуются 3 раза чаще, чем в начале лета. А в 2 раза более востребованными стали отели Кабардинки, Туапсе и Ейска.

Популярность и других направлений Краснодарского края увеличилась в июле. В топ вошли: Лазаревское (доля выросла на 66,6%), Геленджик (59,1%), Джубга (55,0%), Витязево (+40,0%), Анапа (+35,2%), Новороссийск (+25,0%) и Сочи (+16,0%).

Кроме того, больше путешественников хотят в середине лета отправиться в Горно-Алтайск (+67,5%), Зеленоградск (54,3%), Плес (+52,7%), Смоленск (+51,4%), Суздаль (+50,0%), Светлогорск (+50,0%), Дербент (+33,5%), Иркутск (+33,3%) и Владивосток (+27,3%).

Среди зарубежных направлений наиболее впечатляющий рост спроса показала Абхазия: интерес к отелям Гагры и Нового Афона вырос в 3 раза по сравнению с июнем, а к гостиницам в Сухуме — в 2 раза.

Ранее эксперты подсчитали, сколько денег придется потратить на подготовку к походному сезону.