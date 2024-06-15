В Москве опровергли сообщения о вспышке ботулизма

Сообщения о массовом отравлении в Москве, которые были вызваны ботулизмом, не соответствуют действительности. Подозрение на ботулизм есть пока только у четырех человек, передает РИА Новости со ссылкой на столичный Депздрав.

«Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что никакого массового отравления в Москве нет. Речь идет о пациентах, поступивших в инфекционный стационар с симптомами отравления и подозрением на ботулизм. Подозрение на это заболевание остается пока у четырех больных. Среди них есть пациенты в тяжелом состоянии», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что в Москве зарегистрировали вспышку ботулизма.

Ботулизм — опасное заболевание, поражающее головной и спинной мозг. У заболевших диагностируют бульбарный синдром, который выражается в неспособности проглатывать пищу, а также в тяжелом поражении внутричерепных нервов.

До этого после массового отравления в Буйнакске все детские учреждения решили закрыть на карантин. Организован оперативный штаб, в который включены городские службы, Роспотребнадзор, Минздрав, Минстрой и МЧС. Предварительно причиной отравления стала вода из водопровода. Пробы воды были взяты для анализа в лаборатории, и после получения результатов будут приняты дополнительные меры, включая очистку.

Ранее в Саратове ребенок отравился рыбными консервами.