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В Москве опровергли сообщения о вспышке ботулизма

Депздрав Москвы опроверг сообщения о массовом отравлении, вызванном ботулизмом

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Shutterstock

Сообщения о массовом отравлении в Москве, которые были вызваны ботулизмом, не соответствуют действительности. Подозрение на ботулизм есть пока только у четырех человек, передает РИА Новости со ссылкой на столичный Депздрав.

«Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что никакого массового отравления в Москве нет. Речь идет о пациентах, поступивших в инфекционный стационар с симптомами отравления и подозрением на ботулизм. Подозрение на это заболевание остается пока у четырех больных. Среди них есть пациенты в тяжелом состоянии», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что в Москве зарегистрировали вспышку ботулизма.

Ботулизм — опасное заболевание, поражающее головной и спинной мозг. У заболевших диагностируют бульбарный синдром, который выражается в неспособности проглатывать пищу, а также в тяжелом поражении внутричерепных нервов.

До этого после массового отравления в Буйнакске все детские учреждения решили закрыть на карантин. Организован оперативный штаб, в который включены городские службы, Роспотребнадзор, Минздрав, Минстрой и МЧС. Предварительно причиной отравления стала вода из водопровода. Пробы воды были взяты для анализа в лаборатории, и после получения результатов будут приняты дополнительные меры, включая очистку.

Ранее в Саратове ребенок отравился рыбными консервами.

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