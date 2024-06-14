Историк заявил о перехвате Путиным информационной повестки Запада

Выступление президента России Владимира Путина в министерстве иностранных дел в первую очередь было направлено на внешнюю аудиторию, и в большей степени на западную. Об этом по итогам встречи главы государства с руководством министерства заявил заместитель директора института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП РУДН), лектор российского общества «Знание», кандидат исторических наук Евгений Семибратов.

«Весь мир находится в предвкушении итогов так называемой мирной конференции в Швейцарии, по итогам которой ее участники должны принять какой-то документ. И по мнению украинской стороны и ее западных союзников, именно этот законодательный акт должен лечь в основу мирного урегулирования на Украине», — сказал он.

Семибратов отметил, что без лишнего пафоса и предварительных анонсов МИД РФ и лично Путин перехватили информационную повестку Запада, выдвинув российское видение условий для мирного урегулирования на Украине.

«Многие политологи и военные эксперты очень критически относились к тому, что российское руководство не формулировало никаких финальных задач специальной военной операции, и по большому счету то, что сегодня озвучил наш президент можно считать неким образом окончательной победы в СВО, который был озвучен на высшем государственном уровне», — добавил он.

По его мнению, нужно понимать, что данный образ, если исходить из предположений политологов и военных экспертов, далеко не является планом максимум.

«В частности, президент заявил о том, что это предложение действует лишь в настоящий момент. В дальнейшем условия мирного соглашения для Украины, естественно, будут хуже», — сказал историк.

Семибратов не исключает, что по итогам конференции в Швейцарии может появиться документ со всеми десятью изначальными пунктами, которые были озвучены в формуле Зеленского.

«Эти положения могут появиться в финальном швейцарском документе несмотря на то, что в медийная подготовка информационном пространстве подводилась к более сдержанным результатам», — отметил он.

Эксперт считает, что Запад вполне может сделать ставку на то, что в условиях навязываемой ими же эскалации они пойдут на ужесточение позиции официального украинского руководства. По его словам, именно поэтому Россия и дипломатически информационно сейчас делает ставку на то, чтобы перехватить этот информационный тренд.

«Рассуждая о причинах СВО, наш президент в очередной раз фактически по деталям в самых простых формулировках объяснил явно западным журналистам, которые будут смотреть это выступление уже постфактум, почему началась спецоперация и какие цели преследует Россия», — сказал Семибратов.

Несмотря на то, что мероприятие проходило в МИД РФ, историк считает, что в большей степени оно было направлено на зарубежных экспертов политологов и в целом на иностранное общественное мнение.