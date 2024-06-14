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Космонавт Анна Кикина рассказала о подготовке к новому полету на МКС

Космонавт Анна Кикина призналась, что готовится к новому полету на МКС

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Максим Блинов/РИА Новости

Новосибирский космонавт, Герой России Анна Кикина призналась, что готовится к новому полету на Международную космическую станцию (МКС). Об этом она рассказала в интервью Сиб.фм.

«Со дня на день ожидается мое назначение в очередной космический экипаж для продолжения работы в составе экипажа для подготовки к своему следующему космическому полету», — рассказала она.

По ее словам, после возвращения на Землю она проходила реабилитацию, а теперь — продолжает поддерживать навыки для дальнейшего полета. Кикина добавила, что она также принимает участие в спортивных, образовательных, социальных мероприятиях, конференциях. Кроме того, проводит встречи со студентами, школьниками, а также трудовыми коллективами.

В апреле президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил Анне Кикиной звание Героя России «за мужество и героизм», продемонстрированные при осуществлении продолжительного по времени космического полета на МКС. В тексте соответствующего указа говорится, что Кикина является космонавтом-испытателем отряда космонавтов государственного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина».

Ранее Анна Кикина попросила не называть ее феминитивом.

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