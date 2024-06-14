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В Рособрнадзоре рассказали, как влияет упоминание Путина в ЕГЭ по русскому

Рособрнадзор: упоминание Путина на ЕГЭ не повышает баллы за экзамен

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Рособрнадзоре сообщили, что упоминание президента России Владимира Путина в сочинении по русскому языку в рамках единого государственного экзамена (ЕГЭ) не повышает баллы за экзамен. Информацию приводит РИА Новости.

«Упоминание конкретных личностей или персоналий в обосновании своего отношения не дает никаких преимуществ участнику экзамена», — сообщили в Рособрнадзоре.

Там отметили, что учащийся в сочинении может привести для обоснования своего отношения пример из жизненного, читательского, историко-культурного опыта — все примеры равноценны.

Ранее в ряде Telegram-каналов были опубликованы сообщения школьников, которые рассказали о том, что получили высокие баллы за сочинение по русскому языку за упоминание или цитирование президента России Владимира Путина. При этом некоторые школьники, даже выдумывали цитату Путина.

До этого сообщалось, что в России планируют предусмотреть ответственность для составителей единого государственного экзамена (ЕГЭ) в случае, если задания в нем не будут совпадать со школьной программой. Об этом рассказала глава Комитета Госдумы по просвещению, депутат фракции «Единая Россия» Ольга Казакова.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали, кто не сможет пересдать ЕГЭ в этом году.

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