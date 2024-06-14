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На границе РФ и Украины встретились представители омбудсменов двух стран

Москалькова: представители омбудсменов РФ и Украины обменялись письмами пленных

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«Омбудсмен Москалькова Татьяна»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Омбудсмен Москалькова Татьяна»

Представители российского и украинского омбудсменов встретились на границе двух государств, чтобы передать друг другу письма военнопленных. Об этом в своем Telegram-канале написала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она рассказала, что встреча состоялась 14 июня на границе Белгородской и Сумской областей.

«В ходе встречи были взаимно переданы письма от наших военнослужащих, которые находятся в украинском плену, их родным и близким, а также родственникам украинских задержанных военнослужащих, которых мы ранее посетили в рамках взаимных гуманитарных акций», — написала омбудсмен.

11 июня уполномоченный по правам человека в РФ заявила, что внимательно следит за доставкой посылок российским солдатам, оказавшимся в плену у Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Москальковой, она получает видеозаписи, подтверждающие передачу вещей адресатам.

За день до этого в Кремле прошла встреча российского президента Владимира Путина с омбудсменом. Во время беседы Москалькова уделила особое внимание работе с обращениями, которые касаются проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее Москалькова попросила украинского коллегу помочь в возврате раненых бойцов в РФ.

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