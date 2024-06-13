Умер летчик-космонавт Вячеслав Зудов

Герой СССР, летчик-космонавт Вячеслав Зудов скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр подготовки космонавтов им. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос).

«Вячеслав Дмитриевич скончался на 83-м году [жизни], 12 июня 2024 года», — сообщили в ЦПК.

В Центр подготовки космонавтов также уточнили, что церемония прощания с летиком пройдет 14 июня на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны РФ.

Зудов родился в 1942 году в селе Алферьево Шатковского района Горьковской области. В 1976 году корабль «Союз-23», на борту которого находился космонавт, совершил единственную в истории отечественной космонавтики нештатную посадку на воду.

5 июня командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко установил новый рекорд по пребыванию в околоземном пространстве. Экипаж американского сегмента станции и ЦУП (Центр управления полетами ) в Хьюстоне первыми поздравили российского космонавта.

Ранее Госархив опубликовал полный текст доклада о первом выходе в открытый космос.