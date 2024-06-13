В АТОР рассказали о влиянии санкций на сферу туризма

Санкции США против Мосбиржи ускорят переход туристической отрасли на расчеты в нацвалютах, но это будет влиять на стоимость туров. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на вице-президента АТОР, главу туроператора Space Travel Артура Мурадяна, пишет ТАСС.

Мурадян отметил, что большая часть поставщиков услуг, отелей, авиакомпаний номинируют цены в долларах или евро, но ситуация может измениться.

«Для туризма это возможность ускорить переход на оплату в национальных валютах дружественных стран, хотя это произойдет не так быстро, как хотелось бы», — сказал он.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что российское руководство намерено создать комфортные и доступные условия для путешествий внутри страны.

Он отметил, что развитие внутреннего туризма является одной из приоритетных целей долгосрочной стратегии РФ.

Позже появилась информация, что к началу июня российские туристы совершили на 20% больше бронирований в объектах размещения по стране с датами заезда в июле, чем в аналогичный период в прошлом году.

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