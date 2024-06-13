Пострадавшая во время стрельбы под Калугой получила касательное ранение

Женщина, пострадавшая при стрельбе недалеко от монастыря Оптина Пустынь в Козельском районе Калужской области, получила касательное ранение ноги. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

«Неизвестный мужчина вышел из леса, произвел несколько выстрелов в сторону двух женщин, затем скрылся в лесу. В результате касательное ранение ноги получила одна из женщин», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пострадавшей была оказана медицинская помощь на месте происшествия. Полиция продолжает разыскивать стрелка.

До этого стало известно, что мужчина, открывший стрельбу под Калугой, пытался ограбить проезжавший мимо автомобиль.

Незадолго до этого необычный инцидент со стрельбой произошел в Екатеринбурге. Агрессивный мужчина отобрал у девушки пакет с продуктами, пытаясь познакомиться, и открыл огонь по молодым людям, заступившимся за нее.

Сообщалось также, что в Москве мужчина преследовал скейтбордиста Константина Балишанского и выстрелил в него из АКС-74У. Подозреваемому удалось скрыться с места, а пострадавшего спасти не удалось.

Ранее в Омске женщина обвинила подростков в стрельбе по коляске с младенцем.