Мошенники использовали нападение на Щельцина для «развода» его коллег

Мошенники использовали нападение на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, чтобы выманить деньги у его бывших коллег. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что после нападения бывшим коллегам Щельцина начал писать якобы Владимир Зыков — экс-директор проектов в «Цифровых платформах». Мошенник под видом Зыкова писал экс-сотрудникам, что нападение на Щельцина — заказное, а сама компания якобы участвовала в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Злоумышленник предупреждал коллег, чтобы они были на связи — с ними должен был связаться «сотрудник ФСБ». Тот переключал людей на «работника Росфинмониторинга», который требовал взять кредиты и перевести сбережения на «безопасный счет».

Подчеркивается, что злоумышленники очень хорошо подготовились — знали все данные жертв, подделали аудиосообщение с голосом настоящего Зыкова, звонили по видеосвязи из якобы кабинета в ФСБ и присылали удостоверение. Деньги никто не успел отправить.

До этого сообщалось, что основатель рок-группы «Пасека» Роман Медведкин задержан после нападения на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его друга. Щельцин находится в больнице. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в компании, где работает Щельцин, раскрыли подробности нападения.