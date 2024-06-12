Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине снизился возраст заболеваемости инсультами

Министр Ляшко: инсульты стали происходить у украинцев на 10-15 лет раньше

close
100%
Tunatura/Shutterstock

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в ходе конференции в Берлине заявил, что из-за конфликта с Россией инсульты у украинцев стали происходить в среднем на 10-15 лет раньше. Его слова передает Telegram-канал «Политика страны».

«Я могу <...> показать цифры роста инсультов, к которому приводят именно стрессовые ситуации, в которых мы находимся. Мы уже сегодня можем подтвердить исследование прошлых лет, что в стране, где идет война, инсульты моложе на 10-15 лет», — поделился Ляшко.

Он пояснил, что сегодня среди украинцев подобные заболевания получает совсем другая возрастная категория.

До этого кабмин Украины поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса. Ляшко говорил, что в случае принятия законопроекта о легализации медицинского каннабиса, его будут использовать при посттравматических стрессовых расстройствах, полученных в результате вооруженного конфликта.

Он добавил, что лекарства на основе каннабиса используются как болеутоляющие, для снятия спазмов мышц и сосудов, лечения анорексии, тревожных расстройств и посттравматических стрессовых расстройств.

Ранее Ляшко говорил, что на Украине вместо инвалидности введут понятие «оценка потери функциональности».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами