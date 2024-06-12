На Украине снизился возраст заболеваемости инсультами

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в ходе конференции в Берлине заявил, что из-за конфликта с Россией инсульты у украинцев стали происходить в среднем на 10-15 лет раньше. Его слова передает Telegram-канал «Политика страны».

«Я могу <...> показать цифры роста инсультов, к которому приводят именно стрессовые ситуации, в которых мы находимся. Мы уже сегодня можем подтвердить исследование прошлых лет, что в стране, где идет война, инсульты моложе на 10-15 лет», — поделился Ляшко.

Он пояснил, что сегодня среди украинцев подобные заболевания получает совсем другая возрастная категория.

До этого кабмин Украины поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса. Ляшко говорил, что в случае принятия законопроекта о легализации медицинского каннабиса, его будут использовать при посттравматических стрессовых расстройствах, полученных в результате вооруженного конфликта.

Он добавил, что лекарства на основе каннабиса используются как болеутоляющие, для снятия спазмов мышц и сосудов, лечения анорексии, тревожных расстройств и посттравматических стрессовых расстройств.

Ранее Ляшко говорил, что на Украине вместо инвалидности введут понятие «оценка потери функциональности».