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Путин назвал задачу госорганов

Путин: госорганы должны поддерживать людей, верящих в будущее России

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Задачей государственных органов является не мешать, а поддерживать людей, которые верят в будущее России и ее повестку. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Ректор Московского государственного университета Садовничий Виктор Антонович сказал, что он счастлив тому, что его всегда окружали люди, которые верили в будущее России. Задача госорганов не мешать таким людям, как вы», — сказал российский лидер на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий за 2023 год.

Путин также подчеркнул, что власти, напротив, должны «замечать то, что вы делаете, поддерживать».

До этого Путин назвал главной задачей деятелей культуры сохранение и развитие наследия страны.

12 июня президент освободил от должности замсекретаря Совбеза Сергея Вахрукова, назначив его на должность начальника управления президента по вопросам национальной морской политики.

В этот же день Путин изменил структуру управлений своей администрации.

Ранее Путин утвердил денонсацию соглашения с Украиной о культурных центрах.

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