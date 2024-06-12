Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин наградил государственными премиями за 2023 год

Путин подписал указы о присуждении государственных премий за 2023 год

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Российской Федерации подписал указы о присуждении государственных премий РФ за 2023 год в области науки и технологий, литературы и искусства, и за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности. Об этом сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Государственную премию РФ в области науки и технологий получили: 1) директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова Сергей Готье; 2) заведующая Московским городским координационным центром органного донорства городской больницы им. Боткина Марина Минина; 3) президент НИИ скорой помощи им. Склифосовского Могели Хубутия; 4) президент Курчатовского института Михаил Ковальчук; 5) научный руководитель Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники Евгений Адамов; 6) советник гендиректора «Росатома» Владимир Асмолов; 7) заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энгельгардта Петр Чумаков.

Лауреатами Государственной премии РФ в области литературы и искусства стали: 1) оперный певец Ильдар Абдразаков; 2) скульптор Андрей Коробцов; 3) архитектор Константин Фомин; 4) директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова; 5) руководитель Царскосельской янтарной мастерской Борис Игдалов.

Государственную премии РФ в области правозащитной и благотворительной деятельности получили глава автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова и исполнительный директор межрегиональной благотворительной общественной организации «Детские деревни — SOS» Николай Слабжанин.

До этого Путин издал указ о присвоении воинского звания генерал-полковника заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Василию Трушину.

Ранее Путин прокомментировал желание Турции присоединиться к БРИКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами