Путин наградил государственными премиями за 2023 год

Президент Российской Федерации подписал указы о присуждении государственных премий РФ за 2023 год в области науки и технологий, литературы и искусства, и за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности. Об этом сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Государственную премию РФ в области науки и технологий получили: 1) директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова Сергей Готье; 2) заведующая Московским городским координационным центром органного донорства городской больницы им. Боткина Марина Минина; 3) президент НИИ скорой помощи им. Склифосовского Могели Хубутия; 4) президент Курчатовского института Михаил Ковальчук; 5) научный руководитель Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники Евгений Адамов; 6) советник гендиректора «Росатома» Владимир Асмолов; 7) заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энгельгардта Петр Чумаков.

Лауреатами Государственной премии РФ в области литературы и искусства стали: 1) оперный певец Ильдар Абдразаков; 2) скульптор Андрей Коробцов; 3) архитектор Константин Фомин; 4) директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова; 5) руководитель Царскосельской янтарной мастерской Борис Игдалов.

Государственную премии РФ в области правозащитной и благотворительной деятельности получили глава автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова и исполнительный директор межрегиональной благотворительной общественной организации «Детские деревни — SOS» Николай Слабжанин.

До этого Путин издал указ о присвоении воинского звания генерал-полковника заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Василию Трушину.

Ранее Путин прокомментировал желание Турции присоединиться к БРИКС.