Названы самые упоминаемые в СМИ и соцсетях события на ПМЭФ

В медиапространстве в период проведения Петербургского международного экономического форума было опубликовано более 350,3 тыс. упоминаний. Об этом стало известно по итогам исследования, проведенного системой мониторинга СМИ и соцмедиа «ПрессИндекс», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В период с 5 по 8 июня 2024 года было опубликовано более 126,8 тыс. публикаций в СМИ с упоминанием ПМЭФ.

Наибольшее число упоминаний в медиа пришлось на 7 июня — более 49 тыс., пик был зафиксирован в 17:00 (более 4,2 тыс.). Помимо этого, всплеск публикаций был отмечен в период с 13:00 до 17:00 ( более 3,3 тыс. упоминаний ежечасно) и с 19:00 до 20:00 ( около 3,6 тыс.).

Cамым упоминаемым инфоповодом в рамках ПМЭФ стала поддержка президентом РФ Владимиром Путиным индексации пенсий работающим пенсионерам.

Также в топ-3 вошли инфоповоды про увеличение минимальной оплаты труда к 2030 году и выявление инвестиционного климата в Краснодарском крае.

Стоит отметить, что по охватам топ-3 инфоповодов в рамках ПМЭФ выглядит иначе.

Самым обсуждаемым в СМИ стало заявление главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова про программу по льготной ипотеке. На втором месте — поддержка Путиным индексации пенсий работающим пенсионерам. Тройку лидеров замкнул инфоповод про ориентировочную сумму соглашений Петербурга на ПМЭФ.

В период проведения ПМЭФ Telegram-каналах было опубликовано более 11,5 тыс. постов. Как и в СМИ, наибольшее число сообщений с упоминанием форума вышло 7 июня (более 35% от общего числа постов за все дни). По времени всплеск постов был отмечен в 11:00 (2,7 тыс.), 15:00 (3,8 тыс.) и 16:00 (3,5 тыс.).

В период с 5 по 8 июня 2024 года было опубликовано более 162,9 тыс. сообщений в соцсетях с упоминанием ПМЭФ, пользователи оставили более 238,9 комментариев, сделали 76,6 тыс. репостов, поставили более 1,2 млн лайков. Вовлечение аудитории закрепилось на отметке 120,9 млн пользователей, а количество просмотров превысило 119,4 млн.

Третий день проведения форума стал самым обсуждаемым в соцсетях: пик постов с упоминанием ПМЭФ пришелся на 15:00 — 5,2 тыс., 16:00 — 5,8 тыс., 15:00 — 5,2 тыс. и 17:00 — 5,1 тыс. публикаций.

Ранее на ПМЭФ-2024 представили первые в России конфеты со сладким белком.