Вины России в не продлении черноморской зерновой инициативы нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, передает РИА Новости.

«Не наша вина в том, что она, к сожалению, не была продлена», — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл важную роль в заключении зерновой сделки.

В середине мая Эрдоган раскрыл главный итог зерновой сделки. Он подчеркнул, что без реализации черноморской инициативы во многих странах Африки наступил бы голод.

Эрдоган напомнил, что колонизаторы, для которых «капля нефти была дороже капли крови», прибегали к любым средствам, чтобы обеспечить свое господство. По его словам, в Турции очень хорошо известно о действиях в Африке западных стран, которые читают нравоучения о правах человека.

Ранее в РЗС назвали сумму, которую Россия потеряла из-за зерновой сделки.