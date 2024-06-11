Глава Подмосковья анонсировал открытие в Королеве новых социальных объектов

К сентябрю 2025 года в одной из старейших школ подмосковного города Королев — СОШ № 1 — закончатся работы по возведению пристройки на 400 мест. Чтобы основное здание ей соответствовало, строители обновят его фасад. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, проверивший ход работ по строительству учебного заведения.

Здание первой школы рассчитано на 700 детей, а по факту там обучается вдвое больше — около 1,4 тыс. Начальная школа учится во вторую смену. Также в образовательный комплекс входят два дошкольных отделения.

Ситуация изменится после введения пристройки в эксплуатацию, отметил Андрей Воробьев.

Общаясь с учителями и родителями школьников, глава региона рассказал, что сейчас в стране по инициативе президента России Владимира Путина реализуется большая программа капремонта школ.

Он уточнил, что в Королеве был запрос не только на строительство новых, но и усиление уже имеющихся учебных заведений.

Поэтому к началу этого учебного года в Королеве капитально отремонтируют школы №22 на улице Тарасовская и №10 на улице Дзержинского, а также дошкольное отделение гимназии №11 на Садовой. А в микрорайоне Юбилейный в этом году построят детскую музыкальную школу.

Жители Королева рассказали, что очень ждут новую поликлинику, в состав которой войдут взрослое и детское отделения, а также травмпункт.

Пациентов будут принимать терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, кардиологи, неврологи и офтальмологи. В учреждении откроют Центр амбулаторной онкологической помощи с дневным стационаром на 10 коек, клинико-диагностическое отделение.

Поликлинику оснастят самым передовым оборудованием, в том числе КТ, МРТ, рентгеном, флюорографом, маммографом.