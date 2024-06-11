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РФ анонсировала участие в сессии FATF от имени Евразийской группы

Росфинмониторинг заявил об ущемлении прав России в FATF

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Depositphotos

Права России как члена Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов (ЕАГ) ущемляются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росфинмониторинга.

«Нам не дают разрешения на физическое участие <…> на мероприятиях в ОЭСР», — подчеркнули в ведомстве.

В Росфинмониторинге уточнили, что представитель примет участие от имени группы в сессии Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в Сингапуре.

До этого россиянина, подозреваемого в отмывании денежных средств, задержали на Пхукете. По данным полиции, он обналичивал преступные доходы мошенников. Также известно, что он оформил себе нелегальное юрлицо в Кату. Гражданина РФ будут судить за преступные эпизоды, произошедшие в период с 7 июля по 19 ноября 2023 года.

Ранее Турция оказалась на пороге исключения из «серого списка» FATF.

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