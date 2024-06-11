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Семилетний мальчик облил бензином и поджег машину, в которой сидел его младший брат

В Амурской области ребенок поджег автомобиль, в котором сидел его маленький брат

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FotograFFF/Shutterstock

В поселке Серышево шестилетний мальчик получил ожоги и попал в больницу из-за шалости старшего брата. Об этом сообщает УМВД Амурской области.

В больницу с ожогами 10% тела был доставлен шестилетний мальчик, как установили правоохранители, ребенок пострадал во время игры с семилетним братом.

Мальчики играли на улице поселка Серышево и заметили брошенный ржавый автомобиль. Старший из детей нашел бутылку с бензином, облил ей кабину, в которой в то время находился его младший брат и поджег жидкость.

В настоящее время жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает, он находится под наблюдением медиков. В отношении матери братьев составлен протокол о ненадлежащем исполнении обязанностей, известно, что в течение двух лет семья состоит на учете как неблагополучная.

До этого сообщалось, что в Якутии мальчик получил серьезные ожоги из-за конфликта со своим сверстником. Инцидент произошел на детской площадке в селе Немцы. Восьмилетний местный житель по какой-то причине разозлился, не смог справиться с эмоциями и поджег зажигалкой футболку своему оппоненту. На родителя малолетнего поджигателя завели административное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию. Кроме того, семью провинившегося школьника поставили на учет.

Ранее в Рязани шестилетний мальчик играл с зажигалкой и спалил две квартиры.

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