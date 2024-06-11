Названы самые удачные упаковки российских вин

Агентство Getbrand изучило дизайн упаковок российских вин и на основе исследования составило рейтинг. Подробности приводит проект «Сноб».

Эксперты выбрали 10 вин, которые представлены в крупных торговых сетях. Упаковки анализировались по методике «Три слоя эффективности». Оценивался визуальный, контекстный и конверсионный слои их дизайна.

Также специалисты обращали внимание на внешний вид упаковки, ее заметность на полке и запоминаемость логотипа.

«Уверен, что это исследование поможет многим товаропроизводителям взглянуть на свой дизайн с новой стороны и повысить свою коммерческую эффективность», — отметил генеральный директор Getbrand Андрей Горнов.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) до этого выбрали лучшие российские вина в трех категориях.

В категории «Игристое на ПМЭФ-2024» победителем стало «Пушистое» Кокур (2022), проект Hills&rocks и Rem Akchurin. В номинации «Тихое белое на ПМЭФ-2024» лидером стало Viognier de Gaï-Kodzor от «Виноградников Гай-Кодзора» (2023). Лучшим «Тихим красным на ПМЭФ-2024» признано Terroir Red KlЁn de Gaï-Kodzor, хозяйство «Виноградники Гай-Кодзора» (2022).

Победитель в каждой категории получил сертификат фонда, который дает возможность организовать собственное деловое мероприятие на Третьем винодельческом форуме (7-8 ноября).

Ранее бизнесмен рассказал насколько может подорожать импортное вино.