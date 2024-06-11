Путин завил о недопустимости дефицита энергообъектов в Москве

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой «Россетей» Андреем Рюминым заявил о недопустимости дефицита энергообъектов в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Путина, он разговаривал с мэром Москвы Сергеем Собяниным о росте экономики региона. Президент подчеркнул, что ситуация, которая сложилась несколько лет назад в энергосфере региона, недопустима.

«Нам ни в коем случае нельзя допустить ситуации ... когда соответствующих объектов электроэнергетики не хватало и приходилось предпринимать экстренные мероприятия для того, чтобы расширить возможности», — подчеркнул Путин.

Рюмин согласился с главой государства и добавил, что «Россети» контролируют ситуацию.

До этого Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест экс-министра энергетики Подмосковья Самарина. Он арестован до 17 июня 2024 года.

По данным суда, Самарин знал о неэффективности и формальном подходе реализованных мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения в городе Подольске.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.