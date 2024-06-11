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Москалькова предложила возмещать вред незаконно задержанным

Москалькова предложила ввести в КоАП механизм, защищающий незаконно задержанных

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила ввести в законодательство механизм возмещения вреда тем, кто был незаконно и необоснованно подвергнут задержанию. Об этом сообщает РБК в Telegram-канале, ссылаясь на доклад о ее деятельности за 2023 год.

«Полагаем необходимым рассмотреть вопрос об установлении в КоАП особого компенсаторного механизма по аналогии с УПК , предусматривающим институт реабилитации лиц, незаконно и необоснованно подвергнутых уголовному преследованию», — говорится в документе.

В настоящее время по административному законодательству не предусматривается специальный порядок возмещения вреда тем, кого незаконно задержали или применили другие меры, связанные с административной ответственностью.

10 июня президент России Владимир Путин провел встречу с Москальковой. Он заявил, что заключенные в колониях должны содержаться в нормальных, человеческих условиях.

Ранее Москалькова предложила усилить наказание для иностранцев за русофобию.

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