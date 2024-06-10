В США заявили о преимуществе России над Соединенными Штатами по уровню жизни

Экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон по итогам визита в Санкт-Петербург на Международный экономический форум (ПМЭФ) заявил, что уровень жизни в Российской Федерации выше, чем в США, так как люди живут в большей безопасности и могут позволить себе больше товаров. Запись интервью опубликована на YouTube-канале Judging Freedom.

По его мнению, в Санкт-Петербурге женщина может выйти на улицу полдвенадцатого ночи и не бояться, что ее изнасилуют или ограбят. Он отметил, что в российском метро не нужно убегать от крыс.

Джонсон добавил, что на Западе глупые представления о России.

До этого американский журналист Такер Карлсон опубликовал три видеоролика, в которых попытался показать, как два года санкций повлияли на жизнь в России. Интервьюер Путина спустился в метро, попробовал еду во «Вкусно – и точка» и посетил продуктовый магазин. В московской подземке американца поразили чистота и отсутствие бездомных, в «наследнике» «Макдональдса» и продуктовом — дешевизна. По оценке журналиста, шопинг в США в супермаркете обходится ему в четыре раза дороже, чем в Москве.

Ранее интервью Путина Карлсону предложили проходить в школах для развития критического мышления.