Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Несколько регионов России предложили рабочие места трудовым мигрантам из Афганистана

Талибы заявили, что афганские трудовые мигранты могут приехать в Россию

close
100%
Ebrahim Noroozi/AP

Исполняющий обязанности министра труда и социальных отношений в сформированном движением «Талибан» (организация запрещена в России) временном правительстве Афганистана Абдул Умари заявил, что несколько российских регионов, в частности, Татарстан и Чечня, предложили рабочие места трудовым мигрантам из Афганистана. Об этом сообщает Национальное радио и телевидение Афганистана.

Он подчеркнул, что особенно работа трудовых мигрантов будет приветствоваться в сельскохозяйственном секторе.

Умари подчеркнул, что данный вопрос обсуждался на встрече с руководителем министерства труда Российской Федерации Антоном Котяковым в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а также на переговорах с представителями Дагестана.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что над вопросом исключения «Талибана» (организация запрещена в России) из списка террористов трудятся представители различных российских ведомств.

Ранее Путин заявил, что Россия будет выстраивать отношения с правительством талибов.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами