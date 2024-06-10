Несколько регионов России предложили рабочие места трудовым мигрантам из Афганистана

Исполняющий обязанности министра труда и социальных отношений в сформированном движением «Талибан» (организация запрещена в России) временном правительстве Афганистана Абдул Умари заявил, что несколько российских регионов, в частности, Татарстан и Чечня, предложили рабочие места трудовым мигрантам из Афганистана. Об этом сообщает Национальное радио и телевидение Афганистана.

Он подчеркнул, что особенно работа трудовых мигрантов будет приветствоваться в сельскохозяйственном секторе.

Умари подчеркнул, что данный вопрос обсуждался на встрече с руководителем министерства труда Российской Федерации Антоном Котяковым в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а также на переговорах с представителями Дагестана.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что над вопросом исключения «Талибана» (организация запрещена в России) из списка террористов трудятся представители различных российских ведомств.

Ранее Путин заявил, что Россия будет выстраивать отношения с правительством талибов.