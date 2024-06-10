Умер заместитель главного редактора агентства «Москва»

Заместитель главного редактора агентства «Москва» Александр Малютин умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на коллег журналиста.

Согласно данным агентства, журналист перенес инсульт в начале июня.

Малютин родился 4 февраля 1964 года в Новочеркасске, в Ленинграде окончил математико-механический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ) имени Жданова. Позднее Малютин закончил Военную академию тыла и транспорта.

С 1992 по 1999 год работал в газете «Коммерсантъ». Также работал редактором в русской версии журнала Forbes, редактором отдела бизнеса и финансов в «Газете. Ru», главным редактором газеты «Известия». В агентстве «Москва» Александр Малютин работал со дня его основания в 2014 году.

8 июня стало известно, что в Париже в возрасте 53 лет умер генеральный секретарь неправительственной организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар. Отмечается, что Делуар боролся с онкологическим заболеванием.

Ранее умер глава «Интерфакс-Украина» и экс-пресс-секретарь Кучмы Александр Мартыненко.