На Украине обнаружили туши свиней, зараженных африканской чумой

На берегу украинской реки Прут обнаружили туши свиней, зараженных африканской чумой. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В Черновцах на берегу реки Прут нашли туши свиней, зараженных африканской чумой», — говорится в сообщении.

По данным издания, жители соседнего с местом обнаружения туш микрорайона пожаловались на сильный запах. Специалисты уничтожили остатки свиней и провели дезинфекцию. Вход на остров, где были обнаружены туши животных, закрыт. Там объявлена карантинная зона.

До этого руководитель Департамента ветеринарии региона Петр Петров сообщал, что в Якутии обнаружили вирус африканской чумы свиней. Зараженное мясо нашли в Якутске, в столовой Минсельхоза.

Также представитель Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике Ксения Мокрецова сообщала, что в торговых точках Удмуртии в сентябре изъяли около 90 кг колбасных продуктов с геномом вируса африканской чумы свиней (АЧС).

До этого кандидат биологических наук, директор АНО «Зеленая цивилизация» Дмитрий Федоров говорил, что Курганской, Оренбургской и другим областям России, пострадавшим от весенних паводков, угрожает вспышка малярии.