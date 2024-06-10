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На Украине обнаружили туши свиней, зараженных африканской чумой

«Страна.ua»: на Украине на берегу реки Прут нашли туши зараженных чумой свиней

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

На берегу украинской реки Прут обнаружили туши свиней, зараженных африканской чумой. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В Черновцах на берегу реки Прут нашли туши свиней, зараженных африканской чумой», — говорится в сообщении.

По данным издания, жители соседнего с местом обнаружения туш микрорайона пожаловались на сильный запах. Специалисты уничтожили остатки свиней и провели дезинфекцию. Вход на остров, где были обнаружены туши животных, закрыт. Там объявлена карантинная зона.

До этого руководитель Департамента ветеринарии региона Петр Петров сообщал, что в Якутии обнаружили вирус африканской чумы свиней. Зараженное мясо нашли в Якутске, в столовой Минсельхоза.

Также представитель Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике Ксения Мокрецова сообщала, что в торговых точках Удмуртии в сентябре изъяли около 90 кг колбасных продуктов с геномом вируса африканской чумы свиней (АЧС).

До этого кандидат биологических наук, директор АНО «Зеленая цивилизация» Дмитрий Федоров говорил, что Курганской, Оренбургской и другим областям России, пострадавшим от весенних паводков, угрожает вспышка малярии.

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