Патриарх Кирилл заявил о вымирании одного российского региона

Патриарх Кирилл заявил, что отрицательная демографическая тенденция касается в первую очередь Калининградской области — регион вымирает. Об этом сообщается на на официальном сайте Московского Патриархата.

По его мнению, если подобную тенденцию не остановить, то «все развивается в геометрической прогрессии». Патриарх подчеркнул, что для региона потеря населения является геополитической проблемой, ведь Калининградская область — это эксклав, который «окружен недоброжелательно относящимися к России государствами».

По его словам, в 2023 году в регионе смертность превысила рождаемость на четыре тысячи человек: умерло 11 028, а родилось 7020.

До этого руководитель министерства внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что в стране необходимо признать деятельность патриарха Кирилла еретической.

Как ожидает глава МВД Эстонии, представители Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦМП) в Эстонии признают деятельность патриарха Кирилла ересью и разорвут свои связи с Москвой.

По словам Ляэнеметса, власти попросили эстонскую церковь «письменно изложить министерству те шаги, которые они намерены предпринять» в этом направлении.

Ранее патриарх Кирилл назвал город, который является лицом России.