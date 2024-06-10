В ГД хотят снизить бюрократическую нагрузку на преподавателей вузов

Комитет Госдумы по просвещению посоветовал принять законопроект о снижении бюрократической нагрузки на педагогов колледжей и вузов. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что авторами нового законопроекта стали председатель комитета по просвещению Ольга Казакова, а также сенатор Лилия Гумерова.

«Законопроектом предполагается распространить положительный опыт применения ограничений в отношении документации, подготовка которой может быть поручена педагогическим работникам при реализации основных общеобразовательных программ, на отношения, возникающие при реализации образовательных программ среднего профессионального образования и высшего образования, а также образовательных программ, интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего образования», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили ввести досрочную пенсию для педагогов среднего профессионального образования. По мнению парламентариев, преподавателям следует учитывать педагогический стаж при условии, что в учреждении среднего профессионального образования обучается не менее половины детей в возрасте до 18 лет.

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