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В России планируют отрегулировать разведение домашних животных

«ПГ»: в России хотят отрегулировать разведение домашних животных

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Shutterstock

В России хотят ввести штрафы за нарушения требований к содержанию домашних животных и предусмотреть регистрацию питомцев в единой базе и отрегулировать разведение питомцев, эти предложения были включены в проект рекомендаций круглого стола Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В частности, штрафы до 30 тыс. рублей могут затронуть тех владельцев, которые решат выбросить питомца, до 100 тыс. рублей — жестоко обращаются с животными.

Минприроды России также должно будет доработать законопроект, регламентирующий разведение домашних животных. Советник президента Российской кинологической федерации Евгений Купляускас отметил, что в планах — верифицировать продавцов животных на интернет-площадках, чтобы они не обманывали покупателей. Начальник отдела правового регулирования в области ответственного обращения с животными департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды Мария Деревянко, в свою очередь, уточнила, что документ уже подготовлен.

«Сейчас он доработан с учетом предложений Росприроднадзора и готовится к размещению на портале проектов нормативных актов для проведения общественного обсуждения», — сообщила она.

1 июня стало известно, что правительство сообщило Госдуме о работе по вводу системы учета домашних животных в России. Созданием соответствующего механизма занимается в рамках поручений президента РФ Владимира Путина и правительства РФ Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Целью этой меры названа борьба с проблемой брошенных и бездомных питомцев.

Ранее россиянин избил собаку палкой и ногами из-за нападения на другое животное.

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