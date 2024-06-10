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Криминальному авторитету Шишкану и его подельникам вынесли приговоры

Криминальный авторитет Шишкан получил пожизненное заключение за организацию ОПГ

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primecrime.ru

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы криминального авторитета Олега Медведева по прозвищу Шишкан, которого коллегия присяжных признала виновным в организации ОПГ и бандитизме. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Также сроки получили 17 подельников криминального авторитета. Суд вынес приговоры от условных до пожизненных.

Процесс по делу Медведева и его сообщников проходил во 2-м Западном окружном военном суде (заседания проводились в здании Мосгорсуда), где присяжные вынесли обвинительный приговор. Из 18 подсудимых в ходе процесса трое находились под ограничением свободы или домашним арестом, остальные содержались в СИЗО.

В мае коллегия присяжных вынесла обвинительный приговор 18 участникам преступного сообщества, возглавляемого Медведевым. Медведев признан не заслуживающим снисхождения. Лишь четверо подсудимых получили вердикт присяжных о снисхождении, что обязывало суд назначать уголовное наказание ниже низшего предела.

Подробнее о деле «главного вора России» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «крабовый король» Кан был заочно приговорен к 17 годам строгого режима.

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