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Мурашко рассказал об ускоренном допуске лекарств на российский рынок

Мурашко: ускоренный допуск лекарств на российский рынок не повлиял на качество

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Когда возникают риски нехватки определенных лекарств в России, принимаются меры для их быстрого появления на рынке. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

«Если возникают определенные риски, мы принимаем решения об ускоренном доступе к лекарствам, необходимым для страны. Это касается в основном генериков и биоаналогов», — отметил Мурашко.

Он подчеркнул, что инновационные препараты, способные спасти жизни пациентов, также могут быть введены на рынок по упрощенной процедуре. При этом стандарты проведения клинических испытаний не снижаются и собирается качественная доказательная база.

После регистрации лекарства продолжается мониторинг, что обеспечивает сохранение высокого качества и эффективности. Таким образом, процесс быстрого доступа к лекарствам на рынке не влияет на их качество и эффективность.

До этого сообщалось, что из ОМС были исключены два препарата против рака, не имеющие аналогов. С 2024 года препараты «Абраксан» и «Пикрэй» перестали закупать за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования.

Ранее российские ученые разработали импортозамещающий ветпрепарат.

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ПМЭФ-2024
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