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В компании, где работает Щельцин, раскрыли подробности нападения

«Цифровые технологии»: мужчина напал на Щельцина по команде своей спутницы

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Арсений Щельцин

На генерального директора АНО «Цифровые Платформы» и Ивана Позднякова мужчина напал по команде своей спутницы, а пострадавшие не были зачинщиками конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ночью было совершено нападение на гендиректора Арсения Щельцина. Он и его коллега Иван Поздняков шли по улице, когда на них с ножом напал агрессивно настроенный мужчина по команде его спутницы. Информация о том, что Арсений и его друг стали зачинщиками потасовки — не верна», — следует из сообщения.

Также компания выразила соболезнования близким Ивана Позднякова.

До этого сообщалось, что Следственный комитет по городу Москва возбудил уголовное дело после нападения Щельцина в районе Измайлово. Отмечается, что дело расследуется по статье о покушении. Подозреваемый задержан, следствие намерено заключить его под стражу.

В Москве совершено нападение на главу АНО «Цифровые платформы» и бывшего директора по проектной деятельности ИРИ Арсения Щельцина. Как сообщает источник, Щельцин вместе со своим другом Иваном шел в магазин. Они встретили неизвестную пару. Парень с девушкой громко себя вели, вероятно, были пьяны.

Ранее безработный мужчина напал с ножом на сотрудницу центра занятости.

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