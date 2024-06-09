В компании, где работает Щельцин, раскрыли подробности нападения

На генерального директора АНО «Цифровые Платформы» и Ивана Позднякова мужчина напал по команде своей спутницы, а пострадавшие не были зачинщиками конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ночью было совершено нападение на гендиректора Арсения Щельцина. Он и его коллега Иван Поздняков шли по улице, когда на них с ножом напал агрессивно настроенный мужчина по команде его спутницы. Информация о том, что Арсений и его друг стали зачинщиками потасовки — не верна», — следует из сообщения.

Также компания выразила соболезнования близким Ивана Позднякова.

До этого сообщалось, что Следственный комитет по городу Москва возбудил уголовное дело после нападения Щельцина в районе Измайлово. Отмечается, что дело расследуется по статье о покушении. Подозреваемый задержан, следствие намерено заключить его под стражу.

В Москве совершено нападение на главу АНО «Цифровые платформы» и бывшего директора по проектной деятельности ИРИ Арсения Щельцина. Как сообщает источник, Щельцин вместе со своим другом Иваном шел в магазин. Они встретили неизвестную пару. Парень с девушкой громко себя вели, вероятно, были пьяны.

Ранее безработный мужчина напал с ножом на сотрудницу центра занятости.