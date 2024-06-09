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Улитки стали помехой для голосования на выборах в Бельгии

Premiere: улитки стали помехой для голосования на выборах в Бельгии

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Shutterstock

В Бельгии на выборах в Европарламент и в федеральный парламент страны проблемой для избирателей стали улитки. Об этом сообщает местная радиостанция Premiere.

По данным СМИ, улитки съедают повестки, которые приходят бельгийцам по почте. Известно, что избиратели в сельской местности пострадали больше всего, так как число улиток выросло там из-за прохладных и дождливых дней.

Кроме этого, участие в выборах в Бельгии обязательно. За первую неявку — штраф 80 евро и до двух тысяч евро, если пропусков более четырех. Людей вызывают на выборы по повесткам.

До этого сообщалось, что в Карлсруэ на юго-западе Германии два члена городского совета от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) подверглись нападению. ЧП произошло у кафе в центре города. Неизвестные в масках напали на троих человек, среди которых были двое политиков от АдГ. В полиции сообщили, что пострадавшие получили легкие ранения. Правоохранительные органы задержали пятерых человек, после установления личности они были отпущены. В местном отделении АдГ утверждают, что в нападении участвовали левые активисты.

Ранее Шольц прокомментировал нападение на премьер-министра Дании.

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