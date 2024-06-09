МВД РФ: мероприятия ПМЭФ прошли без нарушения правопорядка

Нарушений правопорядка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) не было. Об этом заявила, официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает ТАСС.

«Все мероприятия выполнены в полном объеме. Нарушений правопорядка не допущено», — заявила Волк.

По ее словам, на форуме работали порядка пяти тысяч сотрудников полиции.

До этого президент России Владимир Путин назвал тех, кто всерьез говорит о «нападении» России на НАТО «тупыми как стол». Также в ходе встречи с руководителями мировых информагентств Путин заявил, что западные страны не замечали кровопролития, которое происходило в Донбассе в течение нескольких лет до начала специальной военной операции. Путин вспомнил о своей давней беседе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Говоря о ситуации в Косово, она оправдывала действия НАТО на этой территории тем, что там восемь лет шло кровопролитие.

Ранее Путин оценил результаты роста российской экономики.