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Тело украинского уклониста было найдено на границе с Румынией

На склоне горы Поп Иван на границе с Румынией нашли тело украинского уклониста

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Тело украинского уклониста было найдено на склоне горы Поп Иван на границе с Румынией. Об этом сообщили в госпогранслужбе Украины.

«Тело человека без признаков жизни обнаружили в горах вблизи границы», — сказано в заявлении.

9 июня заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова сообщила, что более 67 тысяч женщин служат в рядах ВСУ, 19 тысяч из которых — гражданские сотрудницы.

В этот же день глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что не исключает снижения на Украине возрастной планки мобилизации на фронт до 18 лет.

До этого на Украине многодетного мужчину мобилизовали прямо на вокзале закарпатского села Соловино, куда он приехал к семье на отдых.

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных. Как следует из документа, в ряды Вооруженных сил Украины теперь могут быть призваны все заключенные, за исключением отбывающих наказание по тяжким статьям (от государственных изменников до педофилов).

Ранее на Украине впервые назначили максимальное наказание за уклонение от службы.

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