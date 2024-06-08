Львова-Белова сообщила, что из лагеря в Сирии вывезут новую группу детей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила на ПМЭФ, что у аппарата детского омбудсмена в работе более 1000 обращений, связанных с вывозом детей из Сирии, планируется возвращение ещё одной группы детей. Об этом пишет РИА Новости.

«Всего с 2018 года вернули с Ближнего Востока уже более 540 детей, включая 200 за время моей работы. Сейчас у нас в работе около 1000 обращений, готовы документы на 119 детей», — сказала она.

В марте этого года сообщалось, что очередная группа российских детей, находившихся в лагерях беженцев в Сирии, возвращена в Россию.

В 2023 году Львова-Белова сообщала о планах вернуть из Сирии на родину 200 российских детей.

Она отмечала, что в решении этой проблемы есть сложности, «которые связаны с ордером на арест МУС, это немного ограничивает мое передвижение». Однако решение этого вопроса позже было найдено.

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