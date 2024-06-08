Мурашко оценил ситуацию с лекарствами в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что крупных проблем с лекарствами на сегодняшний день в России нет. Его слова приводит РИА Новости.

«Значимых проблем сегодня нет», — заявил Мурашко.

Он отметил, что для в России на основе системы маркировки создана витрина данных, которая позволяет прогнозировать наличие препаратов на рынке.

До этого Мурашко заявлял, что в России удается регулированием сдерживать рост цен на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛП) на уровне ниже инфляции. Как отмечал Мурашко, введение обязательной маркировки препаратов помогает управлять процессами на рынке и обеспечивает ценовую стабильность. Перечень ЖНВЛП утверждается правительством РФ ежегодно и включает наиболее важные с точки зрения государства лекарства, цены на которые жестко регулируются.

Ранее были названы ушедшие с российского рынка лекарства, не имеющие аналогов.