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Семьи в Авдеевке не хотят уезжать в ПВР

Львова-Белова: семьи с детьми из Авдеевки не хотят уезжать в ПВР

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что в Авдеевке остаются подростки, которым нужна помощь, а их семьи не хотят уезжать и эвакуироваться в пункты временного размещения. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Авдеевку не раз выезжала моя коллега – советник Главы ДНР по правам ребенка Элеонора Михайловна Федоренко. Она докладывала, что там есть дети, их немного, в основном, это подростки, которым требуется адресная помощь, маленьких немного детей», — сказала Львова-Белова.

По ее словам, гуманитарный штаб акции «Детям – в руки», который обрабатывает запросы на одежду, продукты питания и медикаменты.

До этого Львова-Белова сообщила, что некоторые семьи, воссоединенные при содействии аппарата детского омбудсмена с детьми на Украине, не хотят поддерживать отношения с Россией. По ее словам, эти семьи оказываются под давлением властей Украины и нелестно высказываются о России.

При этом омбудсмен отметила, что между Украиной и Россией есть международный посредник — Катар, это государство помогает российской стороне в переговорах с Киевом, а также в документарных вопросах при воссоединении семей со стороны обеих стран.

Ранее сообщалось, что усыновление детей иностранцами в России скоро может полностью прекратиться.

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