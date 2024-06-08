В Рособрнадзоре заявили о готовности ввести устную часть в экзамен для мигрантов

Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) Анзор Музаев заявил, что у ведомства готовы все методики и подходы для внедрения устной части в экзамен на знание русского языка для мигрантов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Рособрнадзор всегда выступал за введение устной части в соответствующий экзамен. Однако принять решение о реализации этой инициативы должны правительство РФ и специальная комиссия, уточнил глава службы.

«У нас все методики и подходы готовы», — подчеркнул Музаев.

Он добавил, что внедрение устной части в тестирование можно осуществить в кратчайшие сроки. В то же время специалист обратил внимание на необходимость обеспечить видеофиксацию сдачи экзамена. Как сказал глава Рособрнадзора, это позволит избежать множества проблем и исключить сомнения в правильности выдачи мигрантам сертификатов о знании языка.

7 июня президент РФ Владимир Путин выступил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Во время заседания он признал, что в настоящее время в стране не сформирована осмысленная миграционная политика.

Глава государства уточнил, что РФ нуждается в трудовых мигрантах. Но ей нужны люди с определенной квалификацией и знанием языка.

Ранее в Совете по правам человека РФ призвали остановить «продажу» российского гражданства мигрантам.