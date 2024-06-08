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В Кемерово арестовали директора КЭТК за выпуск неисправного трамвая на линию

Суд арестовал директора КЭТК Мальцева по делу о столкновении трамваев в Кемерово

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СК РФ по Кемеровской области

Центральный районный суд Кемерово арестовал директора «Кемеровской электротранспортной компании» (КЭТК) Павла Мальцева по делу о столкновении трамваев на Логовом шоссе. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, инстанция удовлетворила ходатайство следственных органов об избрании фигуранту дела меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ. Речь идет об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

«В настоящее время следователями СК РФ продолжается выполнение комплекса следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — говорится в заявлении.

Утром 8 июня Центральный районный суд Кемерово также избрал меру пресечения второму фигуранту дела об аварии с участием трамваев. Мастера «Кемеровской электротранспортной компании» Тимура Хакимова отправили в СИЗО на два месяца.

6 июня на Логовом шоссе в Кемерово трамвай на полной скорости врезался в другой трамвай, в результате чего пострадали водитель одного из транспортных средств и более 140 пассажиров. На место сразу прибыли медики, но одного раненого спасти не удалось.

Отмечается, что причиной происшествия послужил отказ тормозов у одного из трамваев. Сотрудники правоохранительных органов завели сразу три уголовных дела по факту произошедшего — о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В рамках расследования были задержаны директор и мастер КЭТК. На следующий день им были предъявлены обвинения.

Ранее жителям Кемерово, пострадавшим в результате ДТП с трамваями, пообещали выплатить компенсации.

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