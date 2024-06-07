Политолог сравнил выступление Путина на ПМЭФ с доктринальными документами

Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) безусловно можно отнести к стратегическим форматам. Об этом по итогам заседания заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

По его мнению, выступление главы государства на ПМЭФ стоит наряду с общеустановленными доктринальными документами, определяющими на ближайшие годы приоритеты для власти и страны в целом.

«К важным факторам стоит отнести стиль и содержание путинских сигналов. Путин наглядно демонстрирует уверенность в обоснованности и реализуемости обозначенных целей», — сказал эксперт.

По его словам, этот подход можно отнести к доктрине «нового реализма», которая лежит в основе текущей путинской каденции.

«Принципиально важно отметить, что Путин определяет патриотизм не только как идеологическую основу, но и как «объединительную идею для многонационального российского общества». Власти в последние годы последовательно реализуют этот путинский подход, создавая эффективные платформы для массового обучения и воспитания патриотов», — подчеркнул Чеснаков.

Ранее сообщалось, что выступил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что между странами в мире началась настоящая гонка за укрепление суверенитета. По его словам, страны, которые были лидерами, в данный момент пытаются сохранить лидерство «всеми правдами и неправдами».