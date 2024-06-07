Головные структуры крупнейших госкорпораций РФ могут переехать в регионы

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ обсуждает идею о возможном переносе головных структур крупнейших госкорпораций в регионы. Президент отметил, что данная инициатива направлена на раскрытие потенциала субъектов РФ.

«Идея (переноса головных офисов крупнейших компаний в регионы. — прим. ред.) требует проработки, но заслуживает внимания», — отметил российский лидер.

По его словам, в России имеется удачный пример подобного переноса — так, штаб-квартира компании «Русгидро» недавно переехала из Москвы в Красноярск.

Путин отметил, что реализация данной инициативы создаст точки роста в городах и откроет новые возможности для жителей малых населенных пунктов, которые смогут у себя дома «приобрести профессию, найти хорошо оплачиваемую работу или вести свое дело».

7 июня президент выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. «Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.

Ранее Путин рассказал, в чем Россия обогнала Германию и Японию.